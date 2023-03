Vanopslagh skal til lommerne igen i sag om dobbelt husførelse

- Og det gør jeg så. Jeg er glad for, at den sag nu er ude af verden. Det er godt, at der er afklaring og klarhed, siger han.

LA-formanden oplyser til mediet, at han har givet afgørelsen videre til Folketingets Administration, som har pålagt ham at betale tilskuddene tilbage.

Det står klart, efter at Struer Kommune har afgjort, at han i årene mellem 2020 og 2022 havde sin adresse registreret uberettiget i kommunen.

Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance og valgt her i Østjylland, skal igen til lommerne i en sag om uberettigede tilskud for dobbelt husførelse.

Alex Vanopslagh, der er opstillet til Folketinget i Østjyllands Storkreds, har allerede betalt omkring 30.000 kroner tilbage for 2021. Så ifølge Information mangler han nu at tilbagebetale tilskud for den sidste halvdel af 2020 og for månederne frem til september i 2022.

Har erkendt brud på regler

Partilederen har tidligere erkendt, at han har brudt både Folketingets regler for dobbelt husførelse og cpr-loven ved ikke at have opholdt sig tilstrækkeligt på sin gamle adresse i Struer.

Han havde fra juni 2020 til september 2022 officiel adresse i en lejlighed i Struer. På grund af adressen i Jylland havde han også fået gratis adgang til en lejlighed i København, som Folketinget sørgede for.

Aftalen gav Alex Vanopslagh et årligt skattefrit tilskud på omkring 30.000 kroner for dobbelt husførelse, men han har ikke opholdt sig nok i Struer til at være berettiget til den dobbelt husførelse.

Alex Vanopslagh har over for Information afvist, at der var tale om en proformalejlighed i Struer med det formål at få stillet en bolig til rådighed i København.

Ifølge partiformanden har han ikke været vidende om reglerne.

- Havde jeg vidst, hvordan tingene forholdt sig dengang, ja så havde jeg selvsagt ageret anderledes. Som minimum fundet en bolig i det jyske uden bopælspligt. Og dermed så heller ikke fået en folketingsbolig i København, sagde han til avisen i oktober sidste år.