Truede med at skyde ekspedient: Nu er fem børn anholdt

Fem drenge i alderen 11, 12, 13, 15 og 17 år blev onsdag aften anholdt af Østjyllands Politi i en koordineret aktion.

Drengene sigtes for at stå bag et maskeret røveri mod en Smoke-it butik i Tilst tilbage i december måned, hvor den ene dreng truede en 20-årig ekspedient med en pistol-lignende genstand, oplyser Østjyllands Politi.

- På videoovervågningen fra butikken kan en af vores betjente genkende en af drengene, og det fører så frem til anholdelse af de fire andre, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Truede ekspedient med pistol for to e-cigaretter

Drengen med den pistol-lignende genstand råbte til ekspedienten, at han ville skyde ham, hvis han ikke lagde sig ned på gulvet, hvor efter gerningsmændene stak af med to e-cigaretter til en værdi af omkring 1000 kroner.

- Det er klart, at når man truer med at skyde en person, så er det en yderst alvorlig sag, og vi ser det som et groft røveri, siger Jakob Christiansen.

Østjyllands Politi oplyser desuden, at den 17-årige desuden sigtes for to andre røverier.

Det ene begået i november i Lystrup, hvor to drenge blev truet med kniv og fik stjålet nogle kontanter. Det andet fra januar, hvor en 20-årig mand blev truet af en gruppe drenge til at aflevere sine airpods og sin kaset på Banegården i Aarhus.

