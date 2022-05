Thomas har eksklusive sko for tusindvis af kroner

Han har flere gange ligget i kø, når der kom nye sko i butikkerne, for passionen for de sjældne sko fylder meget. Også i økonomien.



- De dyreste sko, jeg har købt, kostede nok alt i alt 14.500. Så skulle jeg jo leve for krummer, men det gjorde mig ikke noget, siger Thomas Frydendahl.



Efterhånden begyndte han dog at handle med skoene for at tjene lidt på dem. Og det udvikle sig til forretningen Street Bill, der nu har til huse i Ceresbyen. Her sælger de brugte, sjældne sko fra Nike, New Balance og Adidas til mellem 1500 og 20.000 kroner.