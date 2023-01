Søren Ryge anklaget for homofobisk klumme om kendt frisør

I klummen skriver Søren Ryge blandt andet, at han blev placeret i en lædersofa for at vente på sin tur. Her sætter en mand, der angiveligt er Per Knudsen, sig ved siden af ham.

'Lidt efter kom en smuk og venlig mand hen til mig, hilste overstrømmende og satte sig ved siden af mig. »Jeg hedder Per, og nu skal vi snakke om, hvilken frisure du vil have, sagde han. Og så bladrede vi i diverse farvestrålende blade med hundreder af smukke mænd, mens Per rykkede nærmere og nærmere, til sidst helt tæt, og jeg blev både rådvild og lidt forlegen, for han rørte kærligt min hånd og klappede mit lår, og den slags havde jeg altså aldrig oplevet før. Jeg blev klippet af Per, nydeligt,' skriver han.

Klummen handler egentlig om Søren Ryges forhold til at blive klippet generelt, men beskrivelsen af besøget hos Per Knudsen, der fandt sted for 30 år siden, stikker ud.

Føler sig hængt ud

Politiken skriver torsdag, at de beklager at have bragt klummen, der ifølge dem grundløst og i en homofobisk tone anklager Per Knudsen for at have gjort tilnærmelser til Søren Ryge.

Det sker, efter at Per Knudsen har rettet henvendelse til Politiken. Han nægter, at han nogensinde har optrådt, som Søren Ryge beskriver.

- Jeg bliver indigneret og chokeret over, at man kan hænge en mand ud med navns nævnelse, siger Per Knudsen, der i øvrigt er heteroseksuel.



- Han taler ned til min dømmekraft i den klumme, og så er det i øvrigt et falsum, siger Per Knudsen.