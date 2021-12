Rekordlav opbakning til coronaindsats: - Mangler tydelig kommunikation

Nu tyder det på, at en stor del af danskerne har mistet tilliden til, at sundhedsmyndighedernes råd er tilstrækkelige til at forhindre smittespredning. Det fremgår af resultater fra HOPE-projektet på Aarhus Universitet, som undersøger danskernes adfærd under coronapandemien.

For første gang er der ikke længere et flertal, der siger ja til, at anbefalingerne fra myndighederne er nok.

- Generelt har der været opbakning siden maj 2020. Men den seneste måneds tid har opbakningen været faldende. Det kan for eksempel skyldes en stigende bekymring og manglende tydelig kommunikation fra myndighederne, siger projektleder på projektet og professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Michael Bang Petersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ikke ensbetydende med flere restriktioner

Ifølge adfærdsforskeren er resultaterne fra sidste uge ikke nødvendigvis et tegn på, at danskerne vil have flere restriktioner eller nedlukninger. I stedet kan det være et udtryk for en bekymring, der er kommet på baggrund af et stigende smittetryk samtidig med manglende information fra myndighederne om, hvordan man skal forholde sig.

- Der er grænser for, hvilke restriktioner der er opbakning til. Dem, der er opbakning til, er coronapas og mundbind. Det kan i stedet handle om, at vi vil have mere hjælp til anbefalinger, og hvordan vi skal forholde os, siger Michael Bang Petersen.