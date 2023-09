Regeringen vil lokke flere på fuldtid med lønløft

Offentligt ansatte skal arbejde flere timer om ugen, lyder det fra regeringen i udspil om lønløft.

Regeringen lægger op til, at blandt andet sygeplejersker og fængselsbetjente skal arbejde fuldtid og tage skæve vagter for at få del i lønløft.

Regeringen foreslår tre milliarder kroner til en pulje, så udvalgte faggrupper kan få et lønløft på 2500 kroner for at leve op til nogle modkrav.

Læs dem her:

* Det skal være muligt at tiltrække og fastholde kvalificeret personale til sundheds- og ældreplejen, så der er nok personale til omsorg og nærvær med den enkelte borger.

* Det skal være trygt at aflevere børn i vuggestuen eller børnehaven blandt personale, der har overskud til at sikre ro, pædagogik og nærvær.

* Omkring hver femte sygeplejerske i regionerne arbejder på skæve tidspunkter i mindst halvdelen af arbejdstiden. De har brug for mere hjælp fra kollegerne. Det skal gøres mere attraktivt at påtage sig vagter, ligesom det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid.

* Det skal være normen at arbejde på fuldtid i velfærden, ligesom det er i andre brancher. Flere skal op i tid, og det skal kunne betale sig at arbejde på fuldtid.

* Sygefraværet skal nedbringes, og der skal igangsættes et arbejde med at følge op på Robusthedskommissionens anbefalinger om at skabe et godt arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet.

* Lønstrukturerne i den offentlige sektor skal fremover være mere dynamiske, så arbejdskraften i højere grad tiltrækkes til de områder, hvor der er størst behov.

* Danmark lever af stærke virksomheder, som afsætter deres varer i hele verden. Den offentlige løndannelse skal derfor afhænge af de private erhvervs lønudvikling.

Kilde: Finansministeriet.