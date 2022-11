Problemer med flyselskaber mødes af mur af tavshed

Forbrugerrådet Tænk oplever samme stigende tendens. Derfor har chefkonsulent Vagn Jelsøe nogle tip:



- Undgå at købe billetter gennem mellemhandlere, de her onlinerejsebureauer, man kan handle med, for hvis ulykken er ude, risikerer man at blive en kastebold mellem rejsebureauet og flyselskabet, der peger på hinanden, siger Vagn Jelsøe.

Og medmindre der er en stor prisforskel, anbefaler han også direkte fly, der ifølge ham langt er at foretrække

- Hvis man gennem et onlinebureau har købt en rejse, hvor man skal rejse med to selskaber, har man faktisk to aftaler, og det ene flyselskab siger, "du mødte ikke op til tiden, så din billet er gået tabt".