Politiet advarer: Pas på pirattaxaer

Østjyllands Politi oplever jævnligt, at især unge mænd bliver udsat for tyveri, når de tager en pirattaxa. Nu advarer de kraftigt imod det.

En 20-årig mand anmeldte søndag, at hans dankort var blevet misbrugt for flere tusinde kroner til Østjyllands Politi.

Den 20-årige blev tilbudt et lift fra Nørreport til Risskov af to fremmede mænd, som han takkede ja til.

På vej mod Risskov stoppede mændene ved en tankstation, hvor de bad den 20-årige om at betale for benzin.

- De her pirattaxaer kører ofte ind på en tankstation, hvor de får passageren til at betale. I den forbindelse får de luret pinkoden til kortet, og så får de fat i kortet, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan ikke betale sig

Selvom det kan virke fristende at få et billigere lift af en pirattaxa frem for en certificeret taxa, så kan det sjældent betale sig ifølge Østjyllands Politi.

- Vi ser jævnligt, at unge mænd er blevet fristet til at tage en pirattaxa hjem, da de tænker, at de kan spare lidt penge. Men ofte ender det med at blive meget dyrere, fordi de bliver udsat for røveri, siger Jakob Christiansen.

På grund af de mange tilfælde af folk, der bliver snydt i pirattaxaer, opfordrer Østjyllands Politi kraftigt til, at man i stedet benytter sig af offentlig transport, en rigtig taxa eller venner og familie.

En 20-årig mand opdagede i går, at hans dankort var blevet misbrugt for flere tusinde kroner, efter en tur i en pirattaxa hjem fra byen om natten.

Især i weekenderne eller op til begivenheder såsom julefrokoster er der mange pirattaxaer på gaden.

- Når der er mange mennesker i byen, så er der også tilsvarende flere pirattaxaer på vejene, siger pressemedarbejderen ved Østjyllands Politi.

Vær opmærksom og kontakt politiet

Østjyllands Politi har et signalement af de to mænd, der natten til søndag gav den 20-årige et lift.

Og hvis man bliver tilbudt et lift af dem, så opfordrer de til, at man kontakter politiet.