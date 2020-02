Strikkefestival slår besøgsrekord - men der mangler mænd

Kun to mænd var mødt op til Horsens strikkefestival, til trods for at der findes flere strikkende mænd derude.

Strikning er populært som aldrig før, og mange fortæller at strikning hjælper dem med at finde ro og slappe af.

Søndag slog Horsens strikkefestival besøgsrekord, hvor over 1000 strikkeentusiaster mødte op med garn, strikkepinde og højt humør for at dele deres passion med ligesindede.

Jeg følger rigtig mange strikkende mænd på Instagram, så jeg ved de findes derude, Søren Aahus.

Men særligt to personer skilte sig ud fra mængden.

- Det er fedt at mødes med andre, der har samme hobby som mig. Men på en eller anden måde er det blevet en kvindeting, og jeg synes det er ærgerligt, at der ikke kommer flere mænd til et arrangement som dette, siger Søren Aahus fra Aarhus, som er én af de to mænd, der var mødt op til strikkefestival i Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

De gemmer sig derude

Selvom strikning af mange bliver opfattet som en aktivitet for kvinder, så er Søren Aahus ikke i tvivl om, at der er mange strikkende mænd rundt omkring i landet.

- Jeg følger rigtig mange strikkende mænd på Instagram, så jeg ved de findes derude, siger han.

Til trods for manglen på mænd, så er arrangørerne af Horsens strikkefestival glade for, at der er flere deltagere end de forrige syv gange, arrangementet er blevet afholdt.

Giver ro i krop og sind

Og arrangør Gitte Bilde har en klar idé om, hvorfor strikning bliver mere og mere populært.

- Det er totalt afstressende. Hvis du har haft en travl arbejdsdag, så får det dig til at slappe fuldstændigt af, når du finder strikketøjet frem, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Den teori kunne mange af deltagerne til søndagens strikkefestival nikke genkendende til.

- Det er maske efter maske efter maske, altså en masse gentagelser. Det giver mig ro i hovedet, og det er meget meditativt, siger Søren Aahus.

Horsens strikkefestival afholdes to gange om året, og næste gang er det den 4. oktober.