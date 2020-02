GALLERI: Se østjydernes bedste fastelavnspletskud

Du kan meget vel have haft besøg af farverige børn søndag, hvor fastelavn blev fejret over hele Østjylland.

Vi bad i den forbindelse om jeres bedste fastelavnsbilleder, og vi har fået rigtig mange. En del af dem er samlet i denne artikel. Tak for at dele dem med os.

De siger tak for sangen og så får vi en lille skilling nogle gange og lidt slik til. Andre Olesen, fastelavnssoldat, Laurbjerg

Til forskel for andre dele i landet er såkaldte fastelavnssoldater en tradition i mange østjyske byer.

Målet for fastelavnssoldaterne er at samle penge ind til en fest i det lokale forsamlingshus, og heldigvis vil de fleste, der får besøg af de syngende unge, gerne spæde lidt til.

01:37 VIDEO: Kom på tur med fastelavnssoldaterne på tur i Laurbjerg, Kongstrup og Houlbjerg. Luk video

- De siger tak for sangen og så får vi en lille skilling nogle gange og lidt slik til, sagde en af fastelavnssoldaterne, Andre Olesen fra Laurbjerg, søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Under billederne kan du få historien bag traditionen.

I Søvind gik soldaterne også rundt for at samle penge ind. Foto: Mariann Rank Juelsgaard

I Tranbjerg løb de udklædte børn en tur, inden den stod på tøndeslagning. Foto: Eva Gedsø

Her ses fastelavnssoldaterne, der gik rundt i byerne Laurbjerg, Kongstrup og Houlbjerg. Foto: Brian Glenn Pedersen

Skjørrings soldater skal bruge de indsamlede penge på en fastelavnsfest fredag. Foto: Birthe Nielsen

Der var fastelavnsbrunch og tøndeslagning hos Café Klubånd i Malling. Foto: Christine Winding-Lauritzen

Nogle af de mere drabelige udklædninger her, hvor der er sygeplejersker, en tilskadekommen person og en læge. Foto: Heidi Østergaard

I Hundslund gik fastelavnssoldaterne også fra dør til dør. Foto: Finn Fruerlund

Jeksen vil også være med, og en pæn flok soldater samlede ind. Foto: Pernille Madsen

Højt humør hos de udklædte børn og unge i Udbyhøj. Foto: Anna Mette Hansen

Gammel tradition

Traditionen med at gå fastelavnssoldat er særlig for Østjylland, og holdes stadig i live flere steder her i landsdelen.

I Favrskov fortæller de, at traditionen på deres egn er omkring 100 år gammel, men flere mener faktisk, at fastelavnssoldaternes huseren i Østjylland kan spores helt tilbage til 1800-tallet.

Læs også Fastelavnssoldater i Favrskov samler 18.000 ind til byfest

Men selvom traditionen altså måske er mere end 200 år gammel, er den stadig vigtig for lokalsamfundene. Den er nemlig med til at sikre, at der bliver stablet en solid fastelavnsfest på benene - til glæde for indbyggerne i byerne.

- Der er fest på fredag i forsamlingshuset, og der skal selvfølgelig bruges nogle penge på at leje lokaler, få en DJ og få det hele til at løbe af stablen, sagde Vicki Fransiska Larsen, der er medarrangør af fastelavnssoldaternes gåtur og den efterfølgende fest i byerne Laurbjerg, Kongstrup og Houlbjerg, søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Fastelavnssoldaterne stiller sig typisk op på række og synger for de lokale indbyggere. Foto: Foto: Brian Glenn Pedersen