Unikt løbebånd giver mulighed for at træne i næsten vægtløs tilstand

Borgere, der lider af store smerter eller er bevægelseshæmmede, kan i et nyt projekt på Vikærgården i Aarhus få mulighed for at løbe eller gå en tur i næsten vægtløs tilstand.

Det sker ved hjælp af et specialløbebånd kaldet Alter G, der næsten ophæver tyngdekraften, og som er udviklet af den amerikanske rumfartsorganisation NASA.

Ingeborg Gomiz skal snart Indien, og hun håber, at løbebåndet kan gøre hende fit for fight til at trave på rejsen til trods for sine smerter.

- Lige pludselig gik jeg uden smerter, og det har jeg ikke gjort i mange år. Jeg tænkte bare: Hold da op, hvor er det da bare helt fantastisk, siger pensionist Ingeborg Gomiz fra Aarhus, som lider af neurogene smerter, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er med i projektet, der giver hende mulighed for at gå eller løbe i vægtløs tilstand, når hun vil.

Borgere strømmer til

Og interessen for projektet er stor ifølge Line Krogh Elmer, som er terapeut på Vikærgården.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser, og vi har inkluderet flere borgere i projektet, end vi havde forestillet os, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

02:24 VIDEO: Se her, hvordan det ser ud, når borgerne træner i vægtløs tilstand. Luk video

Den vægtløse træning aflaster borgerens vægt, og derfor kan borgeren starte genoptræning tidligere.

Og dét, at kunne gå uden smerter, er en stor oplevelse for en borger som Ingeborg Gomiz, som lider af store smerter til daglig.

Læs også Keld inviterede parkinsonramte til sang og dans i Grenaa

- Ingeborg havde lys i øjnene og trillede en lille tåre, da hun prøvede det første gang, siger Line Krogh Elmer.

Fjerner smerter

En anden af de, der er en del af projektet på Vikærgården er pensionist Erik Lyager fra Aarhus, som lider af den neurologiske sygdom parkinsons.

Han kan normalt ikke gå mere end 35 meter ad gangen.

Erik Lyager lider af parkinsons og kan normalt ikke gå særlig langt. Men med løbebåndet Alter G kan han løbe afsted med et stort smil på læben.

Men to gange om ugen, løber han afsted, når løbebåndet Alter G aflaster 55 procent af hans kropsvægt.

- Det er dejligt, fordi det tager smerterne væk, siger Erik Lyager til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Nicolai råber 'pik og patter': Sætter fokus på sygdom gennem lang gåtur

Projektet giver foreløbigt adgang til den semivægtløse træning frem til april.