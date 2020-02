Nicolai råber 'pik og patter': Sætter fokus på sygdom gennem lang gåtur

30-årige Nicolai Aagaard har i mange år haft svær ved at håndtere sin sygdom, der giver ham ufrivillige tics og får ham til at tale grimt uden grund. Nu skal en lang gåtur sætte fokus på sygdommen og forhåbentlig få folk til at reagere anderledes, når de møder ham.

For Nicolai Aagaard har fået tæsk på grund af sine udråb, hvor han tit bander og siger 'pik og patter', og det der er værre.

Nu er jeg heldigvis i stedet blevet afhængighed af naturen, og turen skal få mig til endnu bedre at kunne acceptere mig selv. Nicolai Aagaard

- Jeg gør det jo ikke med vilje, men fuldvoksne mænd bliver sure, og ældre kvinder er bange for mig. Jeg kan godt forstå reaktionen, hvis de ikke ved, hvorfor jeg råber, siger Nicolai Aagaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nu er målet at udbrede kendskabet til Tourettes Syndrom ved at gå Danmark rundt startende i Aarhus den 1. marts. Først i december regner han med at være tilbage på hjemegnen i Nordsjælland.

Nicolai Aagaard har kun få gange tidligere været i Jylland, så også derfor skal en stor del af rejsen foregå her. Han er ved at være træt af at gå rundt de samme steder. Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

Afhængig af naturen

Samtidig giver de mange timer i naturen også Nicolai Aagaard en masse godt til sjælen.

- Jeg har fundet ud af, at jeg har lettere ved at få styr på mine psykiske lidelser, når jeg går i naturen. Jeg har mange flere tics, når jeg er hjemme eller blandt andre mennesker, forklarer han.

Ud over Tourettes lider Nicolai Aagaard også af OCD, angst og ADHD.

For seks-syv år siden tog han mange stoffer for at kunne håndtere sygdommene.

- Nu er jeg heldigvis i stedet blevet afhængighed af naturen, og rejsen skal få mig til endnu bedre at kunne acceptere mig selv, siger Nicolai Aagaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Nicolai Aagaard rammes af tics, mens han sender live på Facebook. Men fordi, han ikke kan gøre for det, så blokerer Facebook ikke længere hans videoer, selvom han af og til kommer med udbrud, der kan virke racistiske eller på anden måde stødende. Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

Søger steder at overnatte

Han har arbejdet på planlægning af turen i et stykke tid efterhånden, men mangler stadig steder at overnatte undervejs. Så Nicolai Aagaard har en opfordring til i første omgang østjyderne.

Det første lange stykke tid af rejsen er han nemlig i Østjylland.

Hvis folk har lyst til at møde en med Tourettes, som er livlig og har en masse at fortælle, så må de gerne åbne deres hjem op. Nicolai Aagaard

- Hvis folk har lyst til at møde en med Tourettes, som er livlig og har en masse at fortælle, så må de gerne åbne deres hjem op, lyder det fra den unge mand.

Du kan komme i kontakt med Nicolai og følge hans rejse rundt i Danmark på Facebook her.

