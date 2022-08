Pape efter plejehjemssag: Borgmesterens og kommunens ansvar

På Nyvang i Randers hører vi om, at 45 medarbejdere har sagt op i løbet af de sidste to år, er I ikke for sent ude?

- Jeg har det lidt sådan, at landspolitikere nogle gange skal passe på, at hver gang der sker noget, så render vi ikke efter den første journalist og kameramand, vi kan finde, men måske lige præcis henviser problemet, hvor det hører hjemme - nemlig hos den ansvarlige kommune og den ansvarlige borgmester.

- Altså det er jo en skandale, hvis man ikke i kommunerne og den kommune det drejer sig om, sørger for at rydde op i de her ting og få gjort noget ved det, når man har viden om, at det foregår, siger Søren Pape Poulsen.