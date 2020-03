Nu kan du tjekke om du skal have penge tilbage i skat

Skattestyrelsen er klar til at teste systemerne, og cirka 4,6 millioner borgere kan derfor nu se deres årsopgørelse for 2019. Det oplyser Skattestyrelsen fredag aften.

Officielt er årsopgørelsen klar mandag den 9. marts, men Skattestyrelsen er i gang med at teste systemerne, og derfor har borgerne nu via skat.dk adgang til at se deres årsopgørelse for 2019.

- Vi er klar til at teste systemerne, og det vil vi gerne dele med alle de danskere, der gerne vil se deres årsopgørelse.

- Mens vi tester og justerer systemerne, vil man dog kunne opleve ustabil drift, ligesom der kan være begrænset adgang, hvis man prøver at logge på TastSelv fra udlandet, siger Karoline Klaksvig, der er underdirektør i Skattestyrelsen og har ansvaret for årsopgørelsen, i en pressemeddelelse.

Historisk set får cirka tre ud af fire skatteydere penge tilbage i skat.

For den sidste fjerdedels vedkommende gælder det, at regnskabet enten går op, eller at de skal betale penge tilbage.

Sidste år måtte omkring en million betale i gennemsnit lidt over 6000 kroner tilbage.

Til gengæld fik hver enkelt, som fik penge retur, i gennemsnit udbetalt omkring 4700 kroner.

Samlet udbetalte Skattestyrelsen sidste år 16,2 milliarder kroner i restskat til 3,4 millioner borgere.

Selv om erfaringer fra tidligere år viser, at kun omkring 20 procent har ændringer til de oplysninger, som fremgår af årsopgørelsen, så opfordrer Karoline Klaksvig til at tjekke efter en ekstra gang.

- Vi får langt de fleste oplysninger helt automatisk. Men da vi ikke får alle oplysninger, er det en god ide at tjekke, om indtægter og fradrag stemmer og om alt er med, lyder det i pressemeddelelsen.

Årsopgørelsen er en oversigt over skatten for sidste år. Den kigger bagud og viser, hvad man har haft af indkomst og fradrag og betalt i skat.

Det store regnestykke bliver synligt hvert år i marts, hvor man kan se, om man skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat sidste år.

Årsopgørelsen bliver blandt andet dannet på baggrund af oplysninger fra ens bank, forsikringsselskab og arbejdsgiver.

