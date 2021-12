Mundbind bliver igen obligatorisk på SAS-fly

Kravet blev fjernet i midten af oktober, i forbindelse med at de skandinaviske lande løbende ophævede coronarestriktionerne.

Det forblev dog stadig et krav at bære mundbind på SAS' fly uden for Skandinavien. Det har været obligatorisk siden maj 2020.

I begyndelsen af denne uge vendte mundbind og visir også tilbage visse steder i Danmark.