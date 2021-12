Statsminister: Hjælp ældre ved computer til det 3. vaccinestik

- Hellere i dag end i morgen. Derfor er det helt afgørende, at myndighederne og regionerne nu får skruet op for tempoet og kapaciteten, så man ikke skal vente, så ingen spilder den kostbare tid, som vi ikke har, siger Frederiksen.

Alle andre over 18 år, som fik det andet stik i sommer, vil modtage en invitation i løbet af de kommende måneder, tilføjer hun.

Arbejder på at nedbringe ventetid på vaccination

Regeringen holder pressemødet, få timer efter at Statens Serum Institut (SSI) har meddelt, at 5120 personer er smittet med coronavirus det seneste døgn. Det er det højeste antal under epidemien.

Det er svært at få en hurtig tid til vaccination i øjeblikket, erkender direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.