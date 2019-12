Mindre pres på juletrafikken i år – undgå dog helst disse dage

Der er flere grunde til at glæde sig over, hvilken dag julen falder i år. Mange får et par ekstra fridage, og trafikken får også gavn af en juleaftensdag på en tirsdag.

Det betyder nemlig, at udrejsetrafikken vil fordele sig over flere dage startende fra fredag.

De værste dage inden jul rent trafikmæssigt bliver fredag den 20. december og mandag den 23. december. Brit Osted Nielsen, Vejdirektoratet

Derfor forventer Vejdirektoratet ikke – som tidligere år – kødannelser op til jul.

Visse dage inden jul er dog stadig gode at undgå.

- De værste dage inden jul rent trafikmæssigt bliver fredag den 20. december og mandag den 23. december, siger vagthavende hos Vejdirektoratet, Brit Osted Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

- På fredag vil der formentlig være tæt trafik mellem kl. 14-18, og på mandag mellem kl. 11-14, fortsætter hun.

Også tæt trafik efter jul

I Østjylland vil det begge dage være på strækningen fra Aarhus ned mod Trekantsområdet, at trafikken vil være værst.

Derudover er 2. juledag erfaringsmæssigt en af årets største rejsedage, oplyser Vejdirektoratet.

Vi anbefaler derfor, at du undlader at køre i tidsrummet kl. 10-15 på 2. juledag eller – om muligt – vælger en anden dag til turen hjem. Vejdirektoratet

Her bevæger trafikken sig især i østgående retning fra Jylland mod hovedstadsområdet.

- Vi anbefaler derfor, at du undlader at køre i tidsrummet kl. 10-15 på 2. juledag eller – om muligt – vælger en anden dag til turen hjem, hvis du vil undgå den værste rejsetrafik, lyder rådet fra Vejdirektoratet.

Som altid er det en god idé at holde sig orienteret om trafiksituationen enten på Vejdirektoratets trafikkort eller via meldinger på P4 trafik.

Vejret kan naturligvis også få indflydelse på trafikken, hvor frost og snefald kan ændre situationen.

Så DMI er ligeledes gavnlig at følge før ud- og hjemrejse i julen.