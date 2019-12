Gammeldags julefest genoplivet: Meget vigtig for de små byer

VIDEO: Julemanden var naturligvis forbi Galten søndag for at deltage i den genoplivede juletræsfest.

Traditionen med at lave en juletræsfest for alle de lokale børn og deres forældre havde i Galten og Skovby været død i flere år. Indtil søndag. Her genoplivede den lokale Rotary Klub festen.

Igen var der i sportshallen julemand, nissebørn, godteposer og dans om juletræet. Fremmødet var overvældende, og arrangøren var tilfreds.

- Vi har valgt at bringe traditionen tilbage, og den har været en stor succes med 250 mennesker tilmeldt, sagde Peter Nielsen fra Galten-Skovby Rotary Klub søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Klubben mener, at arrangementer som dette er meget vigtig for byer som Galten og Skovby, hvor de lokale butikker desværre lukker og ikke længere kan være samlingssted for de lokale.

Peter Nielsen fra den lokale Rotary Klub var en af initiativtagerne til den genoplivede juletræsfest.

Nyt samlingssted

Især tilflytterne har gavn af festen, lyder det.

- Det er godt for dem at møde andre mennesker. Børnene kan lege sammen, og forældrene kan snakke sammen, forklarede Peter Nielsen.

Overskuddet fra festen går til humanitære formål og helt specifik en international ungdomscamp i Galten, hvor unge fra hele verden skal mødes og lære hinandens kulturer at kende.

Og traditionen med julefesten er blevet genoplivet for bestandig.

- Nu skal vi lige evaluere på det, men vi regner med, at det bliver et tilbagevendende arrangement, siger Peter Nielsen.

Kæmpe pakkeleg

Et andet sted i Østjylland var der også stor julefest søndag. I Hadsten havde de lokale forretninger nemlig sat Danmarks (måske) største pakkeleg i søen.

Det var oprindeligt planen, at 18 meter borde midt i gågaden skulle danne rammen om pakkeleg for op til 100 deltagere, men vinden drillede. Alligevel lykkedes det at få delt gaverne ud til de heldige og dygtige.

Pakkelegen foregik nemlig bare i stedet i det lokale sundhedshus.

- Gaverne er doneret af butikkerne, og de håber selvfølgelig på at lokke folk ned i Søndergade, så de bagefter smider lidt penge i kassen, sagde initiativtageren fra Hadsten Handel, Gitte Rørbæk, torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.