Jens Peter har haft selvmord tæt inde på livet – nu hjælper han andre

Jens Peter Møller fra Randers kører frivilligt rundt for at hjælpe personer, der har det svært.

Når livet gør ondt og depressionen tager magten, kan det være svært at se vejen ud af mørket. Både for den ramte, men i særdeleshed også for de pårørende.

Det ved Jens Peter Møller fra Randers alt om. Han har nemlig været pårørende til familiemedlemmer med depression, og samtidig har han haft selvmord helt tæt inde på livet.

Det har medført, at han i dag bruger alle døgnets vågne timer på at hjælpe mennesker, der er truet af selvmord.

Jeg får rigtig meget ud af at komme ud og hjælpe de mennesker. Jeg har jo selv stået i det. Jens Peter Møller, frivillig hos Bedre Psykiatri

- Jeg får rigtig meget ud af at komme ud og hjælpe de mennesker. Jeg har jo selv stået i det, siger Jens Peter Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Peter Møller har tidligere arbejdet som mekaniker i 38 år, men nu er han pensioneret. Pensionisttilværelsen bruger han på at hjælpe de mennesker, der har ondt i livet for Bedre Psykiatri.

Som én af de få hjælper Jens Peter Møller helt frivilligt. Sidste år fik Jens Peter Møller knap 900 kald fra personer, som havde brug for hjælp, og han kørte ud til omkring 300 – altså knap en om dagen.

Her kan du få hjælp Har du selvmordstanker eller kender en, der har, så sidder fagfolk klar med hjælp. Du kan ringe til Livslinien på 70 201 201

Telefonen er åben fra kl. 11.00 til 07.00 om morgenen hele året rundt. Alle samtaler er anonyme.

På livslinien.dk/chatraadgivning kan du skrive med en rådgiver.

Blev forældreløs og mistede sin bror

Jens Peter Møllers ungdom har ikke været som de flestes.

Hans forældre var skilt, og derfor boede han alene hos sin far, imens hans lillebror boede hos deres mor.

- Da jeg var i lære som mekaniker døde min far, og senere døde min mor af kræft, og så gik der yderligere tre år, hvorefter min lillebror begik selvmord, så det var en rigtig træls tid der i slutningen af 60’erne og i midten af 70’erne, siger Jens Peter Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Jens Peter Møller ved alt om, hvad det vil sige at stå i en situation, som er ud over det sædvanlige. Og det er altså dét, der har gjort, at det er blevet hans kald at hjælpe andre, der har det svært.

- Jeg har været med til at forhindre en hel del i at begå selvmord. Jeg er glad, hver gang jeg kan køre ud og hjælpe nogle mennesker, som kan få det bedre, for jeg ved, hvordan det er at stå i det alene, siger Jens Peter Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Oplyser pårørende og psykisk sårbare

Jens Peter Møller kører ikke blot ud til personer, der har brug for hjælp. Han er også med til at arrangere arrangementer, som både kan hjælpe syge og pårørende på rette vej.

Det gjorde han blandt andet tirsdag aften, hvor foredragsholder og psykoterapeut Dorte Liiv Vilsgaard kom med råd.

- Hvis man kan have fokus på at være taknemlig, og finde de gode ting, så når man virkelig langt. Eksempelvis så regner det i dag, men det er dejligt varmt inden for, så det skal man fokusere på, siger Dorte Liiv Vilsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Én af aftens fremmødte var 22-årige Simone Nana Hestbæk Møller. Hun blev medlem af Bedre Psykiatri, da hun var 18 år, og nu vil hun gerne bryde tabuerne omkring selvmord og selvmordstanker.

- Jeg ved af erfaring, at med den rette hjælp kan både pårørende og folk, der er psykisk sårbare komme rigtig langt, og det bedste man kan gøre, er selv at være åben omkring det, siger Simone Nana Hestbæk Møller til TV2 ØSTJYLLAND.