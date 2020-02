I weekenden kan der igen komme kraftigt blæsevejr

Havde man glædet sig til en søndag i haven eller på golfbanen, så kan man godt begynde at skrue sine forventninger ned.

Det bliver nemlig blæsende udenfor ligesom sidste weekend.

Det skriver DMI på Twitter.

Søndag og mandag er der igen udsigt til kraftige vinde over landet og forhøjet vandstand.

Find flere detaljer og hold dig opdateret her: https://t.co/Rh7i6ymyi3 pic.twitter.com/tQzfgiLj2O — DMI (@dmidk) February 13, 2020

Vinden vil være fra sydvest, så også denne gang er det vestkysten, der bliver hårdest ramt. Det kan dog også blive blæsende i Østjylland på søndag og nogle dage frem.

- Vær opmærksom på, at der kan forekomme stormende kuling med vindstød af stormstyrke, lyder torsdagens prognose for søndagsvejret. DMI vil dog løbende komme med nye opdateringer.

Fra søndag kan vi igen forvente et kraftigt blæsevejr og forhøjet vandstand langs den jyske vestkyst og Limfjorden💨🌊



Læs mere her: https://t.co/fFMARS0V7c



📸: @evafchr (instagram) pic.twitter.com/o7pAEV0iOu — DMI (@dmidk) February 13, 2020

Trafikken stoppede flere steder

Sidste weekend blev flere afgange fra Aarhus Airport aflyst på grund af voldsomt vejr. Det samme gjorde flere ture med Samsøfærgen.

Læs også Kraftig strøm tvinger færge til at sejle tilbage - aflyser flere afgange

Tunøfærgen valgte dog at sejle trods høj sø. Den sejlede dog tidligere end planlagt, men det kunne stadig mærkes blandt flere af passagererne, der blev søsyge på overfarten.

Læs også Lille færge trodsede vind: Børn og voksen kastede op

Vandet stiger

Det var dog ikke kun søndag, at vejret havde konsekvenser.

I Grenaa kunne de efterfølgende se, at vandet løb over dets bredder flere steder, og politikerne fortalte til TV2 ØSTJYLLAND, at de nu ønsker at bruge godt otte millioner EU-kroner på nye klimaløsninger mod de voldsomme vandmængder.

Læs også Massive vandmængder: Politikere vil bruge flere millioner på nye klimaløsninger

For fire år siden fik Nord- og Syddjurs Kommune bevilliget 8,5 millioner EU-kroner til at klimasikre Grenaa by og å. Man er dog endnu ikke blevet enige om, hvad de penge skal bruges til.

- Det er jo en stor proces, men jeg kan nok godt blive lidt utålmodig, sagde Niels Basballe tirsdag.

Han så gerne, at processen snart blev skudt i gang.

- I stedet for at tale om det, og at der ikke sker noget, så er det bedre at komme i gang. Vi skal have nogle workshops – finde ud af hvad der skal laves, hvordan det kan laves, og hvad det vil koste, siger Niels Basballe.

Den ellers tørlagte sø Kragsø bringes nu i spil som bud på ny klimaløsning i Grenaa.

Konkret peger han på, at den tørlagte sø Kragsø på ny skal tage vand, og på den måde fungere som en ’buffer’-sø, hvor eventuelt overskydende vand fra havet og åen kan løbe ud ved hjælp af en sluse.