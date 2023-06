Hvert tredje barn bliver solskoldet i sommerferien, og solskoldninger er særligt farlige i barndommen.

Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelelse.

Organisationens nye rapport viser, at 32 procent af forældre med hjemmeboende børn under 18 år angiver, at deres barn blev solskoldet under sommerferien sidste år.