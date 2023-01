- Hun rykkede ved ligestilling i dansk politik. Gudskelov

Hun sov stille ind i sit hjem på Østerbro, oplyser familien til Ritzau. Hun blev 81 år efter at have kæmpet mod kræft siden 2015.

Det har kastet mindeord af sig fra østjyske politikere spredt over hele det politiske spektrum.

Kaospiloterne og Alternativets stifter og tidligere kulturminister for De Radikale, Uffe Elbæk, mindes deres sidste samtale på Twitter.

Hun bliver blandt andet mindet for sin rolle som foregangskvinde for kvinder i dansk politik, og statsministeren siger i en pressemeddelelse, at "Få har som hun gennemboret det ene glasloft efter det andet".