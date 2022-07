Her er de mest populære uddannelser i Østjylland

Uddannelserne i Østjylland har nu fået klarhed over, hvor mange studerende de får i det kommende år.

Natten til torsdag fik ansøgere over hele landet nemlig at vide, om og hvor de har fået tilbudt en studieplads. Det var dog for adskillige uddannelsessteder kedelig læsning, for det generelle tegn er, at færre vil uddanne sig.

Det viser de netop offentliggjorte tal fra Uddannelses- og forskningsministeriet.



I alt 79.758 har sendt ansøgninger ind til uddannelser på tværs af landet, og det er en nedgang på mere end 13.000 i forhold til 2021 og cirka 9.000 færre end i 2019, før corona tog fat.

På Aarhus Universitet er uddannelsen med det højeste snit cognitive science med 10,6, og i alt kan 7.113 nye studerende se frem til at starte på universitet.

Som altid det er de store fag som medicin, psykologi og jura, der har fået flest ansøgere.

VIA, der har uddannelser i blandt andet Aarhus, Randers, Silkeborg og Horsens samt flere vestjyske kommuner, får i alt 5.059 nye studerende. De fordeler sig eksempelvis på lærer-, socialrådgiver- og pædagoguddannelserne.

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus kan man melde alt udsolgt. Her er der fuldt booket over hele linjen i både Aarhus og København. I Aarhus betyder det i alt 288 nye studerende fordelt på sommerstart i august og vinterstart efter nytår.

Erhvervsakademi Dania har uddannelser til blandt andet serviceøkonom, multimediedesigner eller finansøkonom i hele landsdelen, og her er der gode muligheder for at komme ind på alle uddannelser. 738 er optaget, men næsten alle studieretninger melder om ledige pladser.

Her er de 15 østjyske uddannelser, der har fået flest førsteprioritetsansøgninger: