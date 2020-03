Første dag med nødpasning og lukninger: Søskende var de eneste på skole

450 elever plejer at skabe liv og larm på gangene, men i dag var kun tre elever mødt op på Frisholm Skole i Them ved Silkeborg.

- Det føles mærkeligt, fordi der ikke er særlig mange, siger Oliver, der er én af de tre elever, der var i skole mandag.

De tre elever er søskende, og deres mor er en del af nødberedskabet. Derfor kan de komme i nødpasning.

- Vores mor arbejder på et plejehjem, hvor hun passer gamle.

Ingen skal gå forgæves

Principielt er alle skoler i Silkeborg åbne.

Det betyder at nogen pædagoger må sidde uden børn, men hellere det end at lade børn gå forgæves, lyder det fra Silkeborg Kommune.

I Silkeborg er der 10.255 folkeskoleelever. Ud af dem er 31 i nødpasning.

Lille efterspørgsel på nødpasning

Status efter første dag i kommunerne med nødpasning viser, at der er meget lille efterspørgsel på nødpasning.

En KL-rundspørge blandt kommunerne viser, at omkring to procent af børnene på dagtilbudsområdet har været i nødpasning mandag.

En stor anerkendelse til forældrene for, at de har fundet fleksibiliteten frem på alle mulige måder. Jane Andersen, leder i Børnehuset Rismøllen

På skoleområdet er det under en procent af børnene i 0. til 3. klasse, der har benyttet sig af nødpasning. Tallet kan også dække over lidt ældre børn fra for eksempel særligt udsatte familier eller ældre børn, hvis forældre har afsøgt alle andre muligheder for alternativ pasning.

Forældre har fundet fleksibiliteten frem

Et andet eksempel, hvor efterspørgslen på nødpasning var lille, er ved Børnehuset Rismøllen i Randers.

Her har de normalt 29 vuggesturebørn og 50 børnehavebørn. Men mandag havde de kun et barn i nødpasning.

- Vi har forsøgt at lave en hverdag for barnet, som det plejer at være, selvfølgelig uden en masse legekammerater, men en hverdag, hvor der er hverdagsrutiner og lege, og de har været ude at gå en tur her i formiddags for at få noget frisk luft, siger leder i Rismøllen, Jane Andersen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jane Andersen leder i alt syv børnehuse i det nordøstlige Randers og ud af 450 børn er blot to i pasning i dag.

- En stor anerkendelse til forældrene for, at de har fundet fleksibiliteten frem på alle mulige måder.

Der er plads til alle, der har behov for nødpasning

Selvom forældre bliver rost for at være fleksible i den nuværende situation, så skal de også vide, at de stadig har muligheden for nødpasning, hvis det bliver nødvendigt, påpeger direktøren for Børn og Skole i Randers Kommune, Michael Maaløe.

- Jeg synes, at man som borger skal vide, at vi er parate til at passe de børn, som man har brug for at få passet. Og møder man en institution, der er låst, så hænger der en skilt med et nummer, som man gerne må ringe på, hvis man er blevet kaldt på arbejde - så finder vi en løsning.

Opstart af virtuel undervisning på gymnasier

Det var ikke kun skoler og dagsinstitutioner, der mandag holdte lukket for første dag. Også gymnasierne var lukket, og de skulle nu i gang med at lave fjernundervisning i form af virtuel undervisning.

Et kærestepar i Studstrup havde mandag morgen valgt at sætte sig sammen på en hjemmearbejdsplads.

Kæresteparret sad mandag overfor hinanden og modtog fjernundervisning.

Aarhus Handelsgymnasium, hvor de går i 3.G, er lukket som følge af myndighedernes initiativer for at inddæmme spredningen af COVID-19, og derfor kunne de ikke møde op som sædvanligt.

- Det var meningen, at vi skulle være på skolen fra mandag til fredag i denne her uge, og det kan vi jo så af gode grunde ikke. Så kan vi lige så godt få det bedste ud af det og hygge os lidt med det, siger gymnasieelev Lauritz Aarslev til TV2 ØSTJYLLAND.

Mandag var første dag med virtuel undervisning på de danske gymnasier.

Fra deres hjemmearbejdsplads skal de den kommende tid modtage virtuel undervisning, og selvom dagens opstart ikke gik helt uden problemer, er kæresteparret fortrøstningsfulde.

- Vores kommunikationsplatform Lectio, hvor vi kan kommunikerer med vores lærere, har været nede. Men udover det, synes jeg, at lærerne er gode til at få det til at fungere bedst muligt for os, siger gymnasieelev Emilie Hougaard til TV2 ØSTJYLLAND.

En stor omvæltning i en presset tid

Kæresteparret er lige gået i gang med en stor opgave mandag formiddag, og de uvante omgivelser giver da også anledning til nervøsitet.

- Det er selvfølgelig en stor omvæltning for os. Vi skulle have været på skolen for at skrive på den store opgave her til morgen. Men jeg synes, at lærerne på skolen gør alt, de kan, for at skabe nogle trygge rammer for os. For eksempel sørger de for, at vi kan få fat i vores vejledere, siger Emilie Hougaard.

Den traditionelle lærer bliver overflødig

Det er ikke kun eleverne, der bliver kastet ud på dybt vand med den nye virtuelle undervisning.

Jeg blev lidt overflødiggjort. Det er en ny rolle for mig, som er lidt mere tilbagetrukken. Michael Klos, historielærer på Aarhus Handelsgymnasium

Michael Klos, der er historielærer på Aarhus Handelsgymnasium, oplever også, at det giver ham en helt ny rolle.

- Kontakten mellem elev og underviser er meget vigtig, og det har i dag været tydeligt i vores videokonferencer, at eleverne mangler det sociale aspekt, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Michael Klos går en helt ny hverdag i møde, hvor han skal tilpasse sig en ny rolle som underviser.

Han kunne dog høre, at eleverne var gode til at hjælpe hinanden over videokonferencen.

- Jeg blev lidt overflødiggjort, fordi de nåede at hjælpe hinanden hurtigt, inden jeg kom på banen. Det er en ny rolle for mig, som er lidt mere tilbagetrukken, og hvor jeg mere er facilitator i stedet for den gammeldags lærer, der står ved katederet og forklarer tingene.