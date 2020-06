Fem dyr, der gør juni sjovere

Derfor er den sjov: Da dinosaurerne for 65 millioner år siden blev udryddet af en meteor, blev der pludselig plads til, at andre dyr kunne udfolde sig. Små pattedyr, der i lang tid havde levet et alt for skjult liv, kunne pludselig overtage verden. Men denne måde at leve på blev altså grundlaget for pattedyrenes overlevelse. Rødmusen er et lille pattedyr, der også lever et skjult men aktivt liv. Der skal nemlig hele tiden hentes mad ned i forrådet, og findes redemateriale til ungerne. I skoven kan der være op til 70 rødmus pr. ha. (100x100 meter).

Sådan finder du den: Tag i skoven, find et sted med døde træstammer eller krat og stå musestille. Pludselig vil du opleve rødmusene pusle omkring dig. Hvis du er tålmodig kan du opleve at de slet ikke nænser dig og du vil få et enestående indblik de små pattedyrs travle liv.