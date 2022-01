Fem besejrede borgmestre: Det skal vi lave nu

- Jeg spiller nu tennis klokken halv syv om morgenen, hvor vi er nogle gamle mænd, der mødes. De seneste år har jeg forsømt det, men i sommerhalvåret vil jeg ofte være at finde på et tennisanlæg i Odder. Jeg kommer også til at gå mere i haven.

Hvad ser du tilbage på som det, du er mest stolt af, du har udrettet i din tid som borgmester?

- For at en kommune er under god udvikling, kræver det et godt byråd. Jeg sagde i 2013 farvel til ti-ni-afgørelser, så jeg kom med en ny sti på borgmesterkontoret. Folk i Odder har sagt, at de er glade for, at vi bruger længere tid til at snakke om tingene og finder gode løsninger; og 90 procent af gangene er vi fuldstændig enige i byrådet. Det betyder meget for en kommunes udvikling, at man kan regne med byrådet.