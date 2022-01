Åbner vaccinationscenter i tidligere supermarked

Det nye vaccinationssted kommer til at ligge i den tidligere Netto-butik på Jens Otto Krags Plads 5, og personalet er klar til at vaccinere de første borgere mandag d. 10. januar.



- Vi åbner endnu et center for at kunne leve op til de kapacitetskrav, der er til os. De lokaler, vi er i på sygehuset, er ikke så store, og vi har udvidet med telt og så videre for at kunne klare det, siger Nina Søndergaard, leder af Vaccinationscenter Randers.

- Og telt er ikke en god løsning, så nu forsøger vi at få fordelt borgerne ud på to steder.