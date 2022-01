Vil have genåbning fra i morgen

Brian Mikkelsen efterspørger en "end game"-plan fra politikerne, der skal skitsere, hvilke redskaber - for eksempel test - der skal tages i brug, for at samfundet ikke lukkes ned igen.

- Det er en kendsgerning, at der de senest dage har været mange opløftende meldinger vedrørende omikron. Både fra danske og udenlandske myndigheder, siger Brian Mikkelsen.

Risiko er halv så stor med omikron

Seruminstituttet kunne mandag fortælle, at det ser ud til, at risikoen for at blive indlagt, hvis man er smittet med omikron, er omkring det halve sammenlignet med deltavarianten.

Faglig direktør Tyra Grove Krause understregede dog, at det alligevel kan presse sundhedsvæsenet, hvis der ses meget smitte, og at epidemien først ventes at toppe i januar.