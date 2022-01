I Randers opfordres børn i 0. klasse også til coronatest

Det har vakt undren hos Danmarks Lærerforening og i Børnheaveklasseforeningen.

- Vi synes, det er underligt, at en hel personalegruppe skal på arbejde med børn, der ikke skal testes, sagde formand for Børnehaveklasseforeningen Marianne Giannini tirsdag til Ritzau.

Tirsdag eftermiddag kom en forklaring i et mailsvar fra Sundhedsstyrelsen.

- Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0.-klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0.-klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse, skrev styrelsen.