Elever i 0. klasse skal ikke testes - her er forklaringen

"Sundhedsstyrelsen har udelukkende rådgivet om ikke at tage 0. klasserne med, da det generelt er svært at teste de mindre børn, og at 0. klasserne stadig er så nye i skolen, at ugentlige test blev vurderet til at udgøre en ekstra belastning for deres trivsel og skoleoplevelse.

Det er vigtigt at understrege, at 0. klasser – som alle andre – skal testes og blive hjemme, hvis de er syge eller har symptomer på covid-19."

Flere undrer sig

TV 2 har igennem hele tirsdag en liveblog, hvor man kan stille forskellige eksperter spørgsmål om coronavirus. Og her er spørgsmålet, om hvorfor 0. klasserne ikke skal testes, også dukket op.

En af eksperterne, Torben Mogensen, som er formand for Lungeforeningen og speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, undrer sig.