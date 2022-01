Nu genåbner skolerne: - Børnene har brug for den her hverdag

Onsdag skal tusindvis af børn og unge tilbage i skole efter en forlænget juleferie.

På Virring Skole plejer 410 elever at fylde skolegården. Og skolelederen glæder sig til, at folkeskolerne genåbner for fysisk fremmøde til undervisningen.

- Jeg glæder mig helt vildt til, at de kommer. Og jeg tænker også, at de har brug for det. Børnene har brug for den her hverdag. Sidste år, hvor vi havde en meget lang nedlukning, der var det helt tydligt, at motivationen for at lære, den blev mindre og mindre, siger Karsten Bo Refsgaard, der er skoleleder på Virring Skole, til TV2 ØSTJYLLAND.