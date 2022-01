Landsret skal bedømme kampagne om svin

Udsagnet om, at svineprodukterne skulle være "mere klimavenlige, end du tror", er dog trukket tilbage.

I Dansk Vegetarisk Forening mener man, at forbrugerne kan få den fejlagtige opfattelse, at det er godt for klimaet at spise svinekød.

- Der er ikke noget "klimakontrolleret" over at have en intensiv produktion af svinekød med millioner af grise, der spiser enorme mængder foder. Hvis man vil gøre noget godt for klimaet, skal man simpelthen i gang med at producere planter frem for dyr, siger generalsekretær Rune-Christoffer Dragsdahl i en pressemeddelelse efter rettens afgørelse.