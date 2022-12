Energiselskab advarer: Forbered jer på strømafbrydelser

For at minimere konsekvenserne ved brownouts, arbejder Verdo på at etablere et særligt nødberedskab, der kan opretholde vandforsyningen under en brownout. Dette ventes dog først at være klar i 2023.



Verdo oplyser, at man kan tilmelde sig en SMS-service hos sit netselskab, så man modtager et varsel 24 timer før et brownout. Så kan man eksempelvis tappe vand, inden en eventuel afbrydelse.

Verdo påpeger, at risikoen for brownout er lille.