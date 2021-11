DMI varsler - snestorm på vej

15-30 centimeter sne

Han fortæller, at snevejret begynder ved ni-tiden, og at det forventes at vare ved det meste af dagen.

I løbet af onsdag ventes der at falde 15-30 centimeter sne.

- Det kommer som tøsne. Temperaturen vil være lige omkring frysepunktet, og der vil være en kraftig vind fra øst. Sneen vil nok smelte ved kysterne, men inde i land kan der godt komme til at ligge lidt driver rundt omkring, siger Erik Hansen.