DGI til foreninger med coronatvivl: Hold gang i idrætten

Torsdag udsendte Kulturministeriet en række smitteforebyggende anbefalinger til foreningslivet.

Myndighederne opfordrer blandt andet til at møde omklædt, hvis det er foreneligt med aktiviteten.

Derudover bør aktiviteter afholdes i mindre og faste grupper.

Og så opfordres forældre til i videst muligt omfang at aflevere og hente børn udendørs, ligesom alle voksne også anbefales at holde afstand.

Der er ingen restriktioner for, at idrætsforeninger skal lukke for aktiviteter.

Forstår dilemmaet

Alligevel vælger nogle foreninger at gå den vej i en kortere periode.

Charlotte Bach Thomassen forklarer, at der hos DGI er stor forståelse for, at nogle foreninger vælger at lukke for en stund.

- Vi er klar over, at man som forening kan stå i dilemmaer og komme i tvivl, særligt i områder med høj smitte.

- Vores opfordring er dog samtidig at holde gang i aktiviteterne og så efterleve smitteforanstaltningerne.