'Det er uundgåeligt, at der er folk, der vil melde sig ud'

Og for to af de østjyske DF-profiler, TV2 Østjylland talte med efter valget, var valget af Messerschmidt det helt rigtige.

- Det er fantastisk for Dansk Folkeparti og for Danmark. Morten er den rigtige til at rejse partiet, så jeg glæder mig så meget til samarbejdet, og jeg glæder mig til, at vi kommer på rette kurs nu, siger Mette Hjermind Dencker, der har siddet i Folketinget siden 2011, valgt i Skanderborgkredsen.

- Jeg tror, der kommer en lidt hård tid nu, for det er helt uundgåeligt, at der er folk, der vil melde sig ud, og det vil blive blæst stort op i medierne, hver eneste gang det sker. Så der vil komme en periode, hvor vi lige skal samle os, og så skal vi trække i arbejdstøjet, siger folketingsmedlemmet til TV2 Østjylland.