Nu vælger østjysk DF-profil side i formandskampen

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, peger på Merete Dea Larsen som ny DF-formand.



Det siger hun til DR.

Blixt er dermed det første folketingsmedlem til at pege på Dea Larsen.

- Jeg har kendt Merete i over 20 år. Hun har turde stille sig op og modsige ledelsen, hun er loyal, og så har hun ikke været inde i det spil, som der har været de seneste par år.

- Skal vi have genrejst partiet, så skal vi have en, der ikke er fedtet ind i det her ballade, siger Blixt til DR.