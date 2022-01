I dag vælger DF ny formand: Østjyske folkevalgte peger på hver deres kandidat

Skatteordfører Dennis Flydtkjær: - Jeg støtter op om Morten Messerschmidt som formand og Peter Kofod som næstformand. Der er brug for en ny retning for Dansk Folkeparti, og jeg kan fuldt ud bakke op om de to.

Boligordfører Alex Ahrendtsen: - Jeg har kendt ham, siden han var 19 år. For mig er han den perfekte kandidat. Dermed ikke sagt, at han er det perfekte menneske. Men hvem gider have en leder uden fejl? Jeg er derfor fuld af fortrøstning for fremtiden.

Martin Henriksens støtter:

Erhvervsordfører Hans Kristian Skibby: - Jeg har tænkt mig at stemme på Martin Henriksen. Han er den, der giver os de bedste muligheder.

Integrationsordfører Marie Krarup: - Det var svært for ham (Morten Messerschmidt, red.) at lede en gruppe i EU - det blev en fiasko. Jeg mener også, han svigtede DF ved at blive som næstformand, da han blev dømt i byretten. Det var forkert af ham og kastede en skygge over ham selv og partiet.

- Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen. Men jeg ved, at han er en person, man kan stole på og tale med.