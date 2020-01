Delte meninger om flag-tegning: - Det er plat

Jyllands-Postens satiretegning af det kinesiske flag har skabt heftig debat i både ind- og udland.

Hos formanden for foreningen Danmark-Kina, der har hovedsæde i Aarhus, er der ikke den store begejstring for tegningen, hvor stjernerne på flaget er erstattet med illustrationer af coronavirussen.

- Det er simpelthen plat, og det er ikke respektfuldt over for dem, der er syge og dør i øjeblikket, siger Julie Brink, der formand for foreningen, som tæller omkring 300 medlemmer i Danmark.

- Man skal passe på, at man ikke puster til en ild, hvor man får os til at frygte hinanden mere, og hvor man også siger, at staten på den ene eller anden måde er ansvarlig for sygdommen, fordi det er sådan, det kan tolkes.

En stor del af diskussionen går på, om Jyllands-Posten har brugt deres ytringsfrihed på fornuftig vis, og her er Kina-entusiasten heller ikke i tvivl.

- Jeg har fuld respekt for ytringsfrihed, men jeg synes, at den skal bruges med omtanke.

Mærker diskussion i Kina

Tegningen har ikke kun fået opmærksomhed herhjemme, men er også et stort samtaleemne i Kina. Det fortæller Mokhtar Ghambary fra Grenaa, som arbejder i landet og har måtte forklare tegningen til sine kollegaer.

- Jeg har prøvet at forklare, at vi har ytringsfrihed i Danmark, og hvordan det hænger sammen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- De er jo blevet fornærmede, fordi flaget betyder meget for kineserne, siger Mokhtar Ghambary, der pædagog og engelsklærer i Kina.

Rigtigt eller forkert?

Tegningen har blandt andet fået Kina til at forlange en offentlig undskyldning fra Jyllands-Posten.

- Vi er meget indignerede, og vi kræver, at Jyllands-Posten og Niels Bo Bojesen tager ansvar for deres fejltagelse og offentligt undskylder over for det kinesiske folk, skriver den kinesiske ambassade i en pressemeddelelse.

På gågaden i Aarhus er det ikke alle, der er fortørnede over tegningen.

- Det er helt i orden, og det er godt lavet. Det fortæller, hvor vi er i verden og spot-on, hvad det drejer sig om. Ytringsfriheden skal have frie rammer, det er grundstenen i vores demokrati, siger Lars Gammelgaard fra Aarhus.

Mens andre synes, at tegningen er over grænsen.

- Det synes jeg ikke er i orden, at man bruger en ret alvorlig sygdom til at sætte på det kinesiske flag. Det kan godt være, at det kommer derfra, men det synes jeg faktisk er ukorrekt, siger Kirsten Juul-Dam fra Studstrup.

- Man skal respektere andre nationer, mennesker og alle omkring sig, og det føler jeg ikke vi gør, når vi tegner sådan nogle tegninger. Vi skal selvfølgelig kunne og sige og udtrykke os på den måde, vi vil, men jeg synes også, man kan bruge hovedet og sætte sig i andres sted, siger Søren Grum fra Aarhus.