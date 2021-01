Børn i voldsramte familier er hårdt ramt af nedlukning

Her bliver det konkluderet, at den ekstra tid inden for hjemmets fire vægge simpelthen bliver for meget for nogle familier.

Det forklarer vicedirektør i Mødrehjælpen Trine Schaldemose.

- Det at være lukket inde sammen i et hjem, hvor man i forvejen har mange konflikter og vold, ser vi, giver et ekstra tryk på og øger både konflikter og vold.

- Det vi desværre også har set, er, at volden eskalerer og bliver grovere. Der skal mindre til at trigge en voldsudøver, siger hun.