Handelsekspert: Det bliver ikke corona, men dårlig service, der dræber detailhandlen

Service vigtigst

Rådgivningsvirksomheden Meng & Company gennemførte i 2020 en undersøgelse, hvor 1000 repræsentativt udvalgte danskere skulle svare på, hvad der var vigtigst for dem, når de skulle ud at handle. To tredjedel pegede på, at god service var det vigtigste.



- Det er ikke kun hudsult, vi har her under corona-nedlukningen. Det er også service-sult. Jeg tror, danskerne vil fare ud i specialbutikkerne igen, når der bliver genåbnet. Så vil kunderne søger derhen, hvor der er ordentlig service, forklarer Henrik Meng.

Opblomstring i sigte

I stedet for massedød blandt specialbutikker, så ser Henrik Meng en opblomstring af specialbutikker for sig i fremtiden.

- Danskerne er faktisk kvalitetsbevidste og vil gerne betale for kvalitet, hvis der samtidig er nogen, der forklarer, hvad vi betaler for. Hvis vi bliver mødt i øjenhøjde af nogen, som viser, at vi er velkomne og gør sig umage, så vil vi gerne betale for det, siger han.

Henrik Meng nævner bager-branchen som eksempel på, at danskerne er villige til at betale for kvalitet og service.

- For nogle år siden lukkede rigtig mange bagere, da supermarkederne fik friskbagt brød. Men siden er der opstået en underskov af bagerier som insisterer på håndværk og dialog med kunderne. Så vil vi pludselig gerne give 70 kroner for et brød, når en venligt fortæller os, hvad der er i.