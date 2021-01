Corona har ramt danskerne på psyken

Når det kommer til de forældre, der lige nu oplever at have deres skolebørn hjemme endnu engang, mener han, at det nu rammer hårdere, fordi man i foråret havde travlt med at finde ud af, hvordan tingene skulle fungere, mens det nu handler om at bevare motivationen.

- Usikkerheden bliver ved og der er mange spørgsmål. Hvor længe varer det her? Hvornår kommer jeg i gang igen? Hvornår kan jeg passe mit arbejde ordentligt? Og hvad kan jeg gøre for mine børn, som måske også udvikler symptomer, som ikke ser gode ud?, siger Rasmus Edelberg.

Man forældre i vildrede

Landsforeningen for Skole og Forældre får man mange henvendelser fra forældre, der er i vildrede om, hvordan de skal håndtere presset af både at skulle arbejde og hjælpe deres børn.