Tidsplanerne skrider under supersygehusene - dog ikke i Aarhus

Det kniber gevaldigt med at overholde tidsplanen for Danmarks 16 kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier.

Det skriver Licitationen – Byggeriets Dagblad.

Samlet set er sygehusene forsinket med 30 år eller knap to år i gennemsnit for hvert byggeri, fremgår det af en oversigt i den seneste statusrapport over sygehusbyggerierne fra Sundheds- og Ældreministeriet.