Mindre butikker til de store: Vær fair og luk for salg af non-food

Praktiske problemer

Det er især såkaldte hypermarkeder som Bilka, Kvickly og Føtex, som har større afdelinger, der sælger andet end dagligvarer. TV2 ØSTJYLLAND ville derfor gerne have spurgt Salling Group og Coop, som ejer supermarkedskæderne om, hvorvidt de ikke kunne vise samfundssind over for de mindre forretninger ved også at sætte deres non-food salg på pause. Men koncernerne ønskede ikke at stille op til interview.

- Vi forstår godt frustrationen over konsekvenserne af nedlukningen, der også rammer os. I Østjylland er vi en de detailvirksomheder med flest hjemsendte medarbejdere, da Salling og BR må holde lukket, skriver Salling Group i stedet i et skriftligt svar.