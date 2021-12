Antal smittede falder - men det er ikke ensbetydende med en bremset smittestigning

- Tallene svinger meget op og ned fra dag til dag, og derfor kan et enkelt fald ikke tages til indtægt for, at smitten er stabil igen.

- Men vi kan håbe på, at det er reelt, og at det er fordi, at befolkningen tager det alvorligt og sørger for at lade være med at have så mange kontakter, siger han.

Hver enkelts private adfærd betyder noget

Fredag indførte Folketinget en lang række nye restriktioner, som først gælder fra søndag og derfor endnu ikke har haft nogen effekt endnu.

Og selv om mange efterhånden har fået det tredje vaccinestik, og skolebørnene blev sendt på tidlig juleferie tirsdag, så afspejler det sig kun meget lidt i smittetallene.