Kulturlivet reagerer på nedlukning: - Jeg er pissesur lige nu

Her er et overblik over nogle af reaktionerne fra de østjyske kulturinstitutioner.



Den Gamle By i Aarhus

I Den Gamle By er man en kende uforstående overfor den måde, regeringen har håndteret den nylige stigning i pandemien.

- Det kan godt være, at det er fordi, jeg er pissesur lige nu, men man taler om proportionalitet, og jeg kan ikke lige se den. Personligt kan jeg godt undre mig over, at vi stadig kan gå på restaurant og drikke os fulde indtil klokken 22 sammen med 10 fremmede mennesker i et lokale på 20 kvadratmeter, siger museumsdirektør Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.