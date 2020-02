Anker vil have dig til at abonnere på din bil - og den skal køre på strøm

Brødre laver senge uden dikkedarer for at sikre bedre søvn

Du abonnerer på avisen, du abonnerer på nyhedsbreve, og så abonnerer du på din tv-pakke. Så hvorfor ikke abonnerer på bilen?

Den tanke er måske ikke helt let at vænne sig til. For at eje en bil er jo lig med frihed. Men er det nu også det?

Måske har du set de små lydløse biler med navnet Tadaa på vejene. De er en del af delebilstjenesten af samme navn, der har hjemme i Horsens. Siden 2015 har de haft et mål - nemlig at gøre verden mere grøn og i samme hug få færre biler på vejene. De tror på, at hvis vi deles lidt mere om meget mere, så er vi godt på vej mod en bedre fremtid.

- Det er vigtigt at vi deles om ressourcerne i stedet for at overproducere. Og der er mange biler, der holder stille i op til 23 timer i døgnet – lad os nu få dem væk, siger Anker Hedegaard, der er forretningsudvikler hos Tadaa.

Alle Tadaa's biler er fra Renault og er 100 procent elektriske.

Transport skal tænkes mere som noget, der skal føre folk fra A til B, og ikke handle om hvem der ejer bilen, der får dig det ene sted til det andet. Og hos Tadaa er de ikke i tvivl om, at deleøkonomi er en væsentlig faktor i at gøre vores vaner grønne.

- Vi prøver at minimere antallet af biler ude i trafikken, og så prøver vi at minimere forurening, og derfor kører vi med elbiler. Transportsektoren er en væsentlig del af vores CO2-udledning, så elbilerne er et godt sted at sætte ind, siger Anker Hedegaard.

Vi kalder det et A til A princip. Så får man netop en ejeskabsfornemmelse af bilen, for det er jo den samme, som man kommer ud i næste gang. Anker Hedegaard, forretningsudvikler, Tadaa

Tadaa har i dag 100 elektriske delebiler fordelt overalt i Danmark. Konceptet fungerer via mobilen. Og i modsætning til andre delebilstjenester, så skal bilen hentes og afleveres samme sted.

- Vi kalder det et A til A princip. Så får man netop en ejeskabsfornemmelse af bilen, for det er jo den samme, som man kommer ud i næste gang, siger Anker Hedegaard.

Elbiler er vejen frem

Anker Hedegaard har en fortid som bilsælger, og han var blandt de første herhjemme, der for 10 år siden så mulighederne i elbiler. Den gang var rækkevidden et problem, men i dag er det en helt anden snak.

- I dag dækker elbilernes rækkevidde faktisk 90 procent af danskernes daglige kørselsbehov. Elbilerne giver ret god mening herhjemme, siger Anker Hedegaard.

Det er lidt af en hvepserede, når snakken falder på, om elbiler nu også er bedre for miljøet end diesel og benzinbilerne. Der er et hav af rapporter, og endnu flere meninger.

Lang de fleste undersøgelser peger på, at elbilerne er bedst for klimaet. Så hvis vi vil stoppe den globale opvarmning, siger FN, at har vi brug for biler, der ikke brænder ting af. Vi har derimod brug for højeffektive biler, der ikke udleder partikler - som for eksempel elbiler.

Klimarådet har lavet denne beregning for bilerne i Danmark.

Og ved Tadaa skal der ikke være tvivl, deres elbiler skal være så grønne som overhovedet muligt.

- Vi har sikret os at den strøm, vi bruger, den bliver produceret af vindmøller. Så vi har simpelthen et dokument på, at vi leverer på bæredygtighed, Anker Hedegaard.

Firmaet vokser stødt og roligt. Og ligesom rækkevidden på elbilerne helet tiden udvides, så er Tadaa klar til at gøre det samme.

- Vores plan er jo forsat at udbrede delebilerne i Danmark, men vi vil da også gerne andre steder hen, siger Anker Hedegaard.

Tadaa's opskrift på en bedre fremtid.

Med elbilerne er der også åbnet op for nye teknologier, der for få år siden hørte Hollywood til, men ifølge Tadaa er drømmene nu inden for rækkevidde.

- Vi har en drøm om at køre med førerløsebiler på et tidspunkt, det giver rigtig god mening for vores koncept, siger Anker Hedegaard.

