Hold på hat og briller - risiko for vindstød af stormstyrke

En meget kraftig jetstrøm ligger i øjeblikket over Atlanterhavet og danner grobund for dannelse af dybe og kraftige stormlavtryk mellem Island og Skotland.

Søndag og mandag tager lavtrykkene turen ind mod den centrale del af Skandinavien.

På sydsiden af lavtrykkene blæser det kraftigt og det får vi allerede at mærke i Østjylland fra lørdag aften, fortæller de hos DMI.

- Vi forventer ikke forhøjet vandstand i Østjylland, men der kan komme vindstod af stormstyrke i aften og imorgen formiddag. Det gælder derfor om at holde på hat og briller, siger Steen Rasmussen, der er vagtchef hos DMI, til TV2 ØSTJYLLAND.

I Aarhus og resten af Østjylland er varslen den samme. Den gælder fra lørdag aften klokken 22. Andre steder i landet kan der blive endnu kraftigere vinde. Foto: DMI

Risko for væltede træer og flyvende tagsten

Det lader derfor til at blive en grå afslutning på vinterferien, hvor temperaturen kommer til at ligge på mellem 5-7 grader med risko for vindstød af strømstyrke mellem 25 og 26 m/s.

Man skal derfor være ekstra opmærksom, hvis man bevæger sig ud.

- Vindstødene kam medføre, at tagsten blæser ned, store grene knækker og træer vælter. Vi opfordrer derfor til, at man holder sig opdateret på vores hjemmeside om vejrsituationen, siger Steen Rasmussen.

