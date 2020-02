Ny grøn metode skal redde drikkevand

Den gamle renserigrund i Boulstrup uden for Odder er så forurenet, at det truer grundvandet i Odder Kommune.

- Der er 600 kilo af det her opløsningsmiddel under grunden, og det er på vej til at brede sig ud mod vores drikkevandsindvinding, siger Ole Lyngby Pedersen (V), som er formand for Miljø, Teknik og Klimaudvalget i Odder Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor har man i dag påbegyndt et dyrt og omfattende oprensningsarbejde.

Og for første gang nogensinde bruger Region Midtjylland en helt særlig grøn og miljøvenlig metode, som koster 12 millioner kroner.

- To tredjedele af det samlede grundvand, man pumper op til Odder by, kommer fra det her område. Grundvandssikring i regionen er ikke til diskussion, og derfor har vi valgt at bruge så mange penge, siger Jørgen Nørby (V), der er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bekymrede borgere mødte op

Flere borgere fra Boulstrup var tirsdag formiddag mødt op, da anlægget, som skal køre i fire måneder, blev sat i gang.

De skulle blandt andet sikre sig, at de ikke skal gå rundt og indånde giftige dampe i den kommende tid.

- Vi bor tæt på. Det er en lille by, og vinden blæser altid mod vest, så vi får hele tiden det, de lukker ud, lige ind over byen, siger Jens Møller Kristensen, der er formand for Boulstrup lokalråd.

Det er dette anlæg, som skal varme jorden under renseriet op, så giften i undergrunden fordamper.

Men ifølge Jesper Holm, som er Lead Engineer hos virksomheden, der skal fjerne forureningen, Krüger, har borgerne ikke noget at være bekymrede for.

- Alt er renset ned til et ufarligt niveau, så der er ikke noget at være bekymret for, siger han.

Også Ole Lyngby Pedersen fra Odder Kommune beroliger borgerne.

- Jeg er lige ved at tro, at det er farligere at gå inde på Strøget i Aarhus end at gå her i Boulstrup, efter man starter anlægget, siger han.