Mogens' datter er handicappet: - Personalet kan ikke følge med

Mogens Toustrups datter er handicappet, og han er utilfreds med de forhold, hun lever under.

Mogens Toustrup er far til 32-årige Line, som er stærkt handicappet og lider af epilepsi.

Han er meget utilfreds med de forhold, hun lever under.

Læs også Handicappede føler sig ladt i stikken – nu demonstrerer borgerne

Line har boet ude de seneste 14 år, og ifølge Mogens Toustrup er det kun blevet værre på bostedet med tiden.

- Inden for de seneste 15 måneder har min datter været ude for fem alvorlige ulykker, og der er ingen tvivl om, at de kunne være undgået, hvis der havde været mere personale, siger Mogens Toustrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Kæmpe ar og udslåede tænder

Ulykkerne er sket, i forbindelse med at Line har fået epileptiske anfald.

Ifølge Mogens Toustrup har der efter anfaldene ikke været tilstrækkeligt personale i nærheden til at tage sig af hende.

Mogens' datter Line er kommet voldsomt til skade i forbindelse med epileptiske anfald.

- Hun har fået kæmpe ar i panden, ved øjet og på læben, og hun har slået to tænder ud. Sidste ulykke skete for otte dage siden, og som konsekvens af det skal hun nu i fuld narkose og opereres inden for de næste 14 dage, fortæller han.

Personalet kan ikke følge med

Mogens Toustrup bebrejder ikke personalet, men i stedet de store nedskæringer, der har været på området de seneste ti år.

- Når det kommer til min datters basale behov, kan personalet ikke følge med. Jeg tror, at personalet gør det bedste, de kan, men det står meget slemt til. Personalet er presset til det yderste, siger han.

02:41 VIDEO: Se her, hvordan tirsdagens demonstration mod besparelser på handicapområdet udfoldede sig. Luk video

Demonstrerer mod besparelser

Og netop derfor har Mogens Toustrup i dag demonstreret mod Aarhus Kommunes planlagte besparelser på handicapområdet.

Læs også Hans Jørgen er frustreret: - Vi vil have cykelstier og ikke cykelparkering

- Det her område er så langt ude. Jeg tror ikke, at folk kan forestille sig, hvor slemt det står til. Man skærer hele tiden ned, og det er en ond cirkel, man ikke får brudt, siger han og fortsætter:

- Jeg synes ikke, at Aarhus Kommune kan være bekendt at behandle de svageste i vores samfund på denne her måde. Tiden er skruet tilbage til den gamle Åndssvageforsorg, og politikerne burde komme ud og se, hvor slemt det står til, siger Mogens Toustrup.

Bosteder skal gøres trygge

Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, kan godt forstå demonstranternes bekymring.

- Demonstrationen er udtryk for bekymringen for, at vilkårene på det sociale område er presset. Vi er udfordret på det sociale område i Aarhus, fordi der er mange, der har brug for hjælp, og ressourcerne er knappe, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Overblik: Sådan fordeler Michelin-stjernestøvet sig over Østjylland

Tirsdag aften sætter Kristian Würtz sig sammen med de øvrige partier bag budgetforliget, og her håber han, at de kan finde frem til et godt resultat.

- Jeg har en ambition om, at vores bosteder skal være trygge. Vi skal finde en måde, hvorpå vi kan lette presset på det sociale område, ikke mindst på vores bosteder, siger han.